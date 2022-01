Nuevo León anuncia medidas tras dispararse contagios de covid-19 por ómicron

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que en los últimos tres días se incrementaron más de 100 por ciento los contagios de covid-19 en la entidad, por la variante ómicron.

De 2 mil 235 casos reportados el 6 de enero, la cifra subió a 4 mil 679 al 8 de enero.

Advirtieron que las infecciones seguirán aumentando en las semanas que vienen, por lo que llamó a no salir de casa si no es necesario y a reforzar las medidas sanitarias y de distanciamiento social

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que las escuelas no cerrarán por lo que habrá un modelo híbrido, mixto y voluntario para continuar con las actividades escolares.

“Hoy el ajuste es el siguiente: vamos a partir de mañana a un modelo mixto, híbrido y voluntario, hacemos a un lado y posponemos aforos en materia educativa y permitiremos que estén todas las escuelas abiertas y listas para que en este nuevo modelo híbrido, mixto y voluntario sean los papás y los directores quienes decidan, con acupuntura, donde sí vamos a tener niños estudiando”, explicó.

El gobernador dijo también que en nuevo león hay más de 50 mil niños vacunados contra la covid-19.

“Segundo motivo por el cual regresamos con este modelo es que tenemos más de 50 mil niños vacunados en el programa de vacunación transfronteriza, eso no lo tiene ningún otro estado de la República y yo no voy a privar a esos 50 mil niños ya vacunados de regresar a clases”, agregó Samuel García.

Asimismo anunció que en la entidad se realizará un registro de menores vacunados contra el coronavirus.

“Tercero, se va a abrir muy pronto una plataforma de registro de neoleonoeses menores de edad vacunados, en Nuevo León a diferencia de otros estados, muchas familias tienen acceso y llevaron a sus hijos a vacunar fuera de México, hoy en día no tenemos el dato exacto pero pudieran ser 150 o 200 mil niños de NL que ya tienen la vacuna y no podemos privarlos de estudiar después de 2 años de retraso, son 2 años irrecuperables que hemos perdido y no podemos perder una semana más”.

El gobernador Samuel García dijo que no es momento de reuniones sociales en nuevo león, ante las cifras de esta cuarta ola de contagios.

Por eso, el día de hoy el llamado exhaustivo, enérgico, no salgan si no es necesario y prohibido reuniones sociales, no es momento de reuniones sociales, ahí están los datos.

