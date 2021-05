OCDE mejora sus expectativas debido a vacunación y paquetes fiscales

No solo porque al tener menos capacidad financiera para desplegar programas de impulso les expone a una agravación de la pobreza y a potenciales crisis de deuda soberana, sino porque “mientras la amplia mayoría de la población mundial no esté vacunada, todos seguimos siendo vulnerables a la aparición de nuevas variantes”.

Boone hace hincapié en que no debe retirarse demasiado rápido, como ocurrió tras la crisis financiera hace una década, sino mantenerse “mientras las economías no hayan vuelto o se acerquen al pleno empleo”.