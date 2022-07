ONU celebra progreso en negociaciones sobre cereales de Ucrania

Cualquier acuerdo necesita garantizar que Rusia “respetará estos corredores, que no entrará a la bahía y atacará los puertos o que no atacará los puertos desde el aire con sus misiles”, subrayó.

Turquía se ha ofrecido a brindar corredores seguros en el Mar Negro y ha trabajado con la ONU, Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo. Antes de las reuniones, el ministro del Exterior de Ucrania, Dmytro Kuleba , dijo a The Associated Press que la exportación de grano desde los puertos de su país no se reanudará sin garantías para los propietarios de embarcaciones y cargamentos ,y de mantener a Ucrania como una nación independiente.