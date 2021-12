Oposición venezolana se moviliza contra la repetición de elecciones que ganó

Su presidencia en el CNE terminó en mayo de 2021, cuando fueron elegidos nuevos rectores por la AN, que ya contaba con amplia mayoría oficialista y que, no obstante, incluyó a dos integrantes opositores de los cinco que componen el ente.

“No solamente son tecnicismos de lo que tiene que ver con el árbitro electoral, no solo tiene que ver con la presencia que tengamos ante el CNE, sino que tiene que ver con la nula separación de poderes del Estado. Tiene que ver con que no hay independencia de poderes y que un poder controla a otro”, indicó Superlano en una rueda de prensa en Caracas.