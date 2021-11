Opositores en Cuba convocan a cacerolazos tras protesta fallida

Los intentos de de AP por contactar con García no dieron resultado y una solicitud de comentarios a las autoridades no fue respondida en lo inmediato.

El martes por la noche, un comunicado de la misma organización indicó que la treintena de moderadores y los activistas no habían podido comunicarse con García. “Estamos alarmados”, expresó la declaración. “Hoy martes, un colaborador de nuestro equipo fue en persona a la casa de Yunior y Dayana (esposa del dramaturgo). Luego de tocar reiteradamente no obtuvo respuesta. Nadie abrió la puerta”.