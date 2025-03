Ahí va de nuevo Anabel Hernández?? Afirma que Estados Unidos tiene expedientes abiertos contra López Obrador, gobernadores de Morena y amigos de los hijos de AMLO. ¿Imaginan qué toda la inteligencia de Estados Unidos guarde esta información y se la comunique exactamente a la persona que no tardaría ni un minuto en filtrarla a los medios para intentar vender más libros o recuperar credibilidad perdida? Cuando en México, la misma presidenta ha señalado que sus historias son pura ficción, resulta extraño que este país le revele todos los detalles de sus investigaciones a esta persona. También es llamativo que no hable sobre Felipe Calderón y García Luna. Esto sugiere que busca atención mediática. ¿Ustedes qué opinan? Www.elcambiodemexico.com

