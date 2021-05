Otro incendio en hospital COVID de la India deja al menos 18 muertos

El estado de Maharashtra señaló que no podría empezar el sábado. Satyender Jain, ministro de Salud de la capital, Nueva Delhi, afirmó a principios de semana que la ciudad no tenía vacunas suficientes para sus residentes entre 18 y 44 años.

La enferma, de 33 años, no puedo encontrar una plaza en tres hospitales y murió en el auto el viernes, reportó el diario The Times of India.