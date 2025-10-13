Pablo Bustamante: del Bienestar a la mira municipal para gobernar Cancún Quintana Roo.

Por Antar Moisés

El joven político comenta que su prioridad sigue siendo la Secretaría del Bienestar en Quintana Roo, aunque en los hechos se observa la posibilidad de que Pablo Bustamante Beltrán participe en el proceso electoral de 2027 como aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún).

“Estoy contento en la Secretaría de Bienestar”, expresó Bustamante, y aclaró que todavía es muy pronto para pensar en ser aspirante a la presidencia municipal. Sin embargo, el exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha mostrado desde hace algunos años su interés por trabajar en el municipio que lo vio crecer políticamente.

En algunos medios informativos comentó: “Vamos a tener siempre las ganas de trabajar por nuestro municipio, por nuestro estado. Eso nunca se acaba”. Sus primeras palabras, sin duda, reflejan su cercanía con el municipio de Benito Juárez, Cancún.

Cabe recordar que en el proceso electoral anterior, Bustamante fue uno de los nombres que sonó con fuerza como posible candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Cancún, aunque finalmente no obtuvo la nominación, que recayó en la hoy presidenta Ana Paty Peralta.

Desde entonces, ha consolidado su presencia en la administración estatal al frente de la Secretaría del Bienestar, una posición que le ha permitido mantener contacto directo con diversos sectores sociales. Aun cuando su labor está enfocada en todo el estado, no cabe duda de que el interés por ser candidato en esta localidad permanece latente.

Con una trayectoria que incluye experiencia legislativa, dirigencia partidista y trabajo en programas sociales, Pablo Bustamante se perfila como uno de los cuadros con mayor proyección dentro del grupo político del Partido Verde en Quintana Roo.

Su posible participación en la contienda de 2027 dependerá, en buena medida, de las decisiones que tomen los líderes de Morena y del Partido Verde.

Por ahora, el funcionario mantiene un discurso institucional y enfocado en su cargo actual, mientras los escenarios políticos comienzan a delinearse para una nueva disputa electoral en el municipio más importante del estado. Sin duda, se acercan tiempos de definiciones y destapes, y será el pueblo quien decida quién es la mejor opción para gobernar Cancún.

