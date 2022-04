Paciente británico tuvo COVID-19 por más de año y medio

“Aunque los casos de infección persistente son raros, los expertos aseguran que existen muchas personas con sistemas inmunitarios débiles que son vulnerables a sufrir COVID-19 severo y que intentan mantenerse a salvo desde que los gobiernos levantaron las restricciones y la gente comienza a quitarse las mascarillas. Y no siempre es sencillo saber quiénes son”, dijo el doctor Wesley Long, patólogo del hospital Houston Methodist, de Texas, que no participó en la investigación.

No hay manera de saber con certeza si se trató de la infección de COVID-19 más larga porque no todas las personas se hacen pruebas diagnósticas, especialmente de manera regular como en este caso.