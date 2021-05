Paciente recupera la vista y controla esclerosis múltiple con tratamiento del IMSS

Indicó que si bien factores como tabaquismo o el frío detonan la aparición de la enfermedad, no hay una causa establecida ; realizar diagnóstico y tratamiento oportuno permite evitar discapacidad permanente, en particular la pérdida de la visión de un ojo o de la capacidad para caminar, lo cual ocurre alrededor de 15 años después del establecimiento del daño neuronal.

Kitzia comentó que la primera persona que le dio seguridad para afrontar la enfermedad mientras estuvo hospitalizada fue una enfermera del IMSS, “me dijo que la actitud que tuviera para enfrentarme al día a día era lo importante, que si pensaba que me iba a ir bien, me iría bien tres veces; a partir de ahí supe que esta condición era algo que podía llevar”.

Este padecimiento “no tiene tanta difusión como otro tipo de enfermedades y no sabía a qué me estaba enfrentando. Supe que este mal no se cura, sino que se controla, y a partir de ahí comencé a aceptarla”, enfatizó.