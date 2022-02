Padre espera todas las noches a su hija en parada de autobús; historia se vuelve viral

Se estresa más si no dejo que me espere ahí 😭 por eso trato de llegar lo más pronto posible

Yo nio llego entre las 8 30 o 9 a mi casa y él está siempre esperándome en la parada 😭❤️ viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo pic.twitter.com/lhtVq4bh33

“Viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo”