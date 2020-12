¿Pagaste para que le pusieran tu nombre a una estrella? No tiene validez oficial

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha aclarado que las iniciativas de comercialización de nombres de estrellas a cambio de dinero carecen de “validez formal u oficial alguna”.

Te recomendamos: Ciencia: los niños que aman a los dinosaurios podrían ser más inteligentes

La IAU recibe con frecuencia solicitudes de personas que desean comprar estrellas o nombrar estrellas en honor a otras personas. Algunas empresas comerciales pretenden ofrecer dichos servicios por una tarifa. Sin embargo, esos “nombres” no tienen validez formal u oficial alguna, deja claro la IAU en un comunicado. También se aplican reglas similares sobre la “compra” de nombres a los cúmulos de estrellas y galaxias.

Para los cuerpos en el Sistema Solar, se aplican procedimientos especiales para asignar nombres oficiales. Algunas estrellas brillantes tienen nombres propios, principalmente con etimologías árabes, griegas o latinas (por ejemplo, Vega), pero por lo demás, la gran mayoría de las estrellas tienen designaciones alfanuméricas, que consisten en un acrónimo más un número índice o una posición celeste (por ejemplo, HR 7001, 2MASS J18365633 + 3847012).

#IAUpublications In its mission to safeguard the science of astronomy, the International Astronomical Union dissociates itself entirely from the commercial “selling” of names for astronomical objects.

Learn more here: https://t.co/3Nrg13uQ99 pic.twitter.com/PW7U1q7KfF

— Astro Union (@IAU_org) December 20, 2020