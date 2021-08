Paola Espinosa es homenajeada con una Barbie clavadista con su nombre

“Gracias, Barbie, por el maravilloso homenaje”, dijo la campeona en clavados. “Sin duda hoy me doy cuenta que todo esfuerzo y propósito cumplido han valido la pena. Ya que con mi ejemplo he motivado a muchas niñas a que se atrevan a soñar hasta cumplir sus objetivos. No dejen que ninguna frontera impida que ustedes también sean lo que quieran ser”.

You may also like