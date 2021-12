Papa Francisco: ‘Muchos jóvenes son de redes sociales pero poco sociales’

“¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? ¿Quieres rejuvenecer?”, preguntó Francisco y él mismo respondió: “No te contentes con publicar algún post o algún tuit. No te contentes con encuentros virtuales, busca los reales, sobre todo con quien te necesita; no busques la visibilidad, sino a los invisibles. Esto es original, esto es revolucionario”.

You may also like