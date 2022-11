A eso habría que agregar que el gobierno del estado no aporta el porcentaje que exige el gobierno federal para compartir un gasto equilibrado para la educación superior, “y para cerrar el círculo vicioso, hay que subrayar que nuestro estado, en particular, su capital, son más inflacionarios que el promedio del país”, expresó Vargas Paredes. Los sindicatos universitarios pasan entonces por uno de los puntos más efervescentes de su historia contemporánea. Por ello, se ha formado una estrategia nacional para actuar juntos y no cada uno por su lado, como se hizo en los últimos 50 años.

