Personas no vacunadas contra covid tienen 11 veces más probabilidad de morir por el virus: EEUU

El informe no explica a qué se debe la ventaja de la vacuna de Moderna , aunque algunos expertos apuntan al hecho de que la dosis de mRNA de ese inyectable es el triple de la de Pfizer , o al intervalo más largo entre la primera y la segunda dosis, informó el diario The Washington Post.

“Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer la covid-19 , más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad”, explicó Walensky.