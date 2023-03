Un reporte de inteligencia militar del 4 de agosto de 2020 con carácter de confidencial dirigido al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, le informó sobre la identificación de Brizuela Guevara, quien a pesar de ser de origen venezolano y no contar claramente con un documento de nacionalización, posee un pasaporte mexicano que le fue expedido en el consulado mexicano en Florida, Estados Unidos, donde radicaba antes de llegar a territorio mexicano.

Se identifica al C. Jorge Luis Brizuela Guevara como enlace entre los miembros de la ‘Mafia Rumana’ en la Ciudad de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún) y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). También se le considera enlace entre el Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González y estas organizaciones criminales trasnacionales, detalla el documento de dos páginas.

El reportaje añade información de inteligencia del Ejército mexicano no detuvo la designación del exgobernador como embajador en Canadá, ni tampoco se iniciaron expedientes en la Fiscalía General de la República en su contra. Lo que sí ocurrió fue que las cuatro agencias estadounidenses lo incluyeron en sus pesquisas y ahora forma parte de los #BoricuaPapers, y confirmaron todos los datos del documento, por lo que sumaron al funcionario mexicano, al empresario, la posible relación con el general Salvador Cienfuegos y comenzaron un rastreo sobre cómo obtuvo el pasaporte mexicano”, subraya. “Adicionalmente, comenzaron el rastreo de los recursos que desde Cancún se envían a Puerto Rico, para ser lavados a favor de grupos criminales.

Esta investigacion que fue dada a conocer por el portal Eje central detalla una posible conspiración entre el gobierno de Carlos Joaquín González quien estaba al frente del estado de Quintana Roo en ese momento.

Esto apenas comienza y seguramente Estados Unidos no lo dejará hasta tener certeza que no afectará a su país.

La pregunta es acaso el presidente de México no fue informado al ofrecerle una embajada tan importante que tiene cercanía con la nación de Joe Biden o fue intenciónal para evitar que tuviese México un conflicto internacional y lo envía a un país al que podrían tener acceso fácilmente los estadounidenses.

Comienzan a salir más investigaciones que sacaran la cloaca del gobierno que presidio el ahora Embajador de Canadá Carlos Joaquín González.

