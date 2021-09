Policía abate a dos ladrones que intentaron asaltarlo cuando conducía un transporte por app

#GonzálezCatán • Franco de servicio, un policía trabajaba de Uber cuando fue interceptado por dos delincuentes. Dio a conocer su condición y, tras un breve enfrentamiento, baleó a los involucrados. Murieron en el lugar y aún no fueron identificados. No hubo otros heridos. pic.twitter.com/edrb53wgVh

You may also like