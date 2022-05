Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dice que no participará en Cumbre de las Américas

“Una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió el jefe de Estado boliviano en su cuenta de Twitter.

La decisión viene luego de críticas del anfitrión, Estados Unidos , a la designación por cuatro años más Consuelo Porras como Fiscal General de Guatemala y a quien Washington sancionó por corrupción. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”, sostuvo el gobernante.