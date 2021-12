Presidente de Morena pide agilizar juicio político a los consejeros del INE

“Aquellos consejeros que no están de acuerdo en que el pueblo de México tenga todo el poder, es porque le tienen miedo a la gente. Porque saben que no tienen ninguna posibilidad de regresar la corrupción, sus privilegios y el despilfarro que tanto daño le hizo a México. Y con esto quedan más que exhibidos, no son los consejeros y consejeras que necesitamos en este momento para nuestro país”, dijo Delgado.

You may also like