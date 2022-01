PRI aprueba coalición electoral ‘Va por Durango’

Subrayó que millones de mexicanos siguen enfrentando los efectos de la pandemia, y Morena no ha podido garantizar paz, armonía y tranquilidad. “En estos tres años hemos escuchado fuerte y claro el reclamo legítimo de las clases medias, de los profesionistas, de los emprendedores, de sectores vulnerables, a los que se les ha abandonado por no ser redituables electoralmente para el oficialismo”, expresó.

Argumentó que el PRI es un partido de propuesta, que hace política progresista, vanguardista, que es la que se requiere actualmente. Aseveró que Morena es una desgracia para México, porque no ofrece resultados, y sus gobiernos han sido incapaces, ya que no han podido con la responsabilidad que les dieron los mexicanos.