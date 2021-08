Publican guía clínica para tratamiento de COVID-19 en México

Por ejemplo, se indica que entre los fármacos que no se deben emplear, por no tener evidencia científica de su eficacia, están:

Está dirigido a los médicos tratantes, no a los pacientes, y contiene información técnica en la que se indica principalmente qué medicamentos no deben ser utilizados para tratar el coronavirus, cuáles están aún en investigación y cuáles fármacos sí son útiles, pero dependiendo en qué condiciones de acuerdo con la gravedad, factores de riesgo, así como sintomatología, periodo de incubación, órganos afectados, comorbilidades y/o infecciones alternas.