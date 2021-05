¿Qué ha pasado desde la última vez que el Cruz Azul fue campeón?

En futbol, Cruz Azul ha visto a equipos como Pachuca, Morelia y Tijuana alzar campeonatos por primera vez. Asimismo, México ha conquistado dos Mundiales Sub 17 y un oro olímpico (Londres 2012). Claro, en ese lapso el TRI no ha logrado pasar al mentado quinto partido de las Copas del Mundo.

