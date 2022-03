¿Qué pudo hacer el mundo para evitar millones de muertes en 2 años de pandemia?

Hasta el 23 de marzo de 2022, a dos años del inicio del confinamiento en México, la enfermedad COVID-19 ha cobrado 322,119 vidas en nuestro país, según cifras de la Secretaría de Salud, y 6,122,360 vidas en todo el mundo según los registros de la Universidad Johns Hopkins, una cifra que es producto de las sumas compartidas por las autoridades de cada nación. La cifra real de defunciones, sin embargo, probablemente sea mucho más elevada, de acuerdo a los señalamientos de subregistro en varios de los países más afectados por la pandemia. ¿Cuánta gente ha muerto en realidad de una enfermedad que hace tres años ni siquiera existía? Un estudio publicado en The Lancet estima que han sido 18.2 millones de muertos en estos primeros dos años de COVID-19. Por ello, se vale preguntar: ¿Qué se pudo hacer para evitar tantas muertes? ¿En qué punto de la crisis sanitaria fue posible darle la vuelta a la pandemia? ¿Dónde y cómo fallamos como comunidad internacional?

Si bien muchos estamos ansiosos por retornar a la “vieja normalidad” como si nada hubiera ocurrido y tirar los cubrebocas a la basura, es justificable argumentar que le debemos a nuestros muertos hacer muchas reflexiones de lo ocurrido y debatir al respecto. Claro, el punto de ejercicios como este no es precisamente el de señalar sospechosos, si no el de extraer lecciones que puedan ser implementadas en caso de enfrentar una crisis similar en el futuro. Por ello, no sería injusto aprovechar las ventajas de la retrospectiva para hacer un análisis de cómo fue que llegamos a este punto y aprender de las estrategias en políticas públicas que fueron acertadas.

La socióloga Zeynep Tufekci, profesora-investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, indicó en su columna del New York Times cuatro puntos que fueron fundamentales en la evolución de la pandemia. De haber actuado de otra manera, tal vez no estaríamos hablando de 6 millones de muertos:

¿Qué hubiera pasado si el gobierno chino no hubiera callado los hallazgos médicos, científicos y periodísticos sobre una misteriosa neumonía que se propagaba entre la población de la ciudad de Wuhan, entre noviembre y diciembre de 2019? Por más de un mes, las autoridades del Partido Comunista Chino detuvieron a las personas que difundían “rumores” de una transmisión entre humanos de una nueva zoonosis rastreada a un mercado de animales exóticos, entre ellos, al doctor Li Wenliang, quien sonó la primera alerta internacional. No fue sino hasta el 20 de enero que el gobierno chino admitió que el virus se transmitía de una persona a otra.

Aunque era evidente que algo peculiar ocurría en China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aparentemente puso su confianza en los comunicados del régimen de Xi Jinping. En efecto, las autoridades se movilizaron con rapidez en China, pero restringieron el acceso a la información y no dejaban ver lo que ocurría en sus hospitales. Si el gobierno chino hubiera alertado a la OMS de la propagación de un patógeno similar al SARS en su territorio y hubiera aceptado su colaboración para frenar los contagios, es posible que el Nuevo Coronavirus fuera recordado hoy como un curioso pie de página.

“Puede parecer una fantasía sugerir que el brote podría haberse extinguido antes de que se convirtiera en una pandemia, pero los brotes posteriores de este virus fueron contenidos”, escribió la doctora Tufecki. “Esta primera ola también podría haber sido contenida y la pandemia podría haberse evitado por completo, salvando millones de vidas y mucho sufrimiento”.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020