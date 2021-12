¿Qué sigue para el INE ante la revocación de mandato?

“Nosotros tenemos la mayor disposición para volver a salir al campo para volver s acercarnos a la ciudadanía, el problema es que una decisión política de reducir drásticamente el financiamiento del INE, nos quitaron el 26% de los recursos que necesitamos para la operación del 2022, pues es lo que nos tiene en esta situación que nunca antes habíamos vivido; es decir, es la primera vez que la Cámara de Diputados dice va a haber una posible elección nacional y no hay un céntimo para organizarla. Sería un muy mal precedente que, por ejemplo, eso ocurra ahora y luego, hacia 2024, cuando se renueva la Presidencia, es decir, el ejercicio de votación, que es en el que se exprese la ciudadanía no puede estar condicionado, no puede verse afectado por decisiones financieras irresponsables como la que recientemente se tomó en la Cámara de Diputados”, refirió Ciro Murayama, consejero electoral del INE.

