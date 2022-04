Elon Musk volvió a generar polémica en abril de 2022, cuando por fin pudo comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Aunque el volumen de usuarios de Twitter es mucho menor al de Facebook, TikTok o Reddit, la influencia económica, política y social de esta plataforma supera a sus rivales, colocando a su nuevo dueño en las primeras planas de la conversación global. Esto hace que muchos se pregunten, ¿quién es Elon Musk?

1971: Nace Elon Reeve Musk el 28 de junio en Pretoria, Sudáfrica. Hijo de una modelo canadiense de nombre Maye Musk y de un ingeniero y empresario sudáfricano de nombre Errol Musk.

Durante su infancia desarrolla una obsesión por los videojuegos y la computación. A los 12 años ya sabía programar videojuegos. Sin embargo, su facilidad para la tecnología era inversa a sus habilidades sociales. Tímido desde niño, era una constante víctima de bullying.

1989: Asiste a la Universidad de Pretoria por cinco meses antes de mudarse a Canadá para evitar cumplir con el servicio militar obligatorio de Sudáfrica. Al siguiente año estudia en Queen’s University en Kingston, Ontario, y dos años después se muda a Estados Unidos para continuar su educación.

1995: Obtiene dos licenciaturas (Bachelors’ degrees) en la Universidad de Pensilvania: Física y Economía. Busca hacer un posgrado en la Universidad de Stanford pero abandona sus estudios para buscar su suerte en la llamada “Burbuja puntocom” durante la segunda mitad de los 90.

Ese mismo año, junto con su hermano Kimbal Musk y un socio de nombre Greg Kouri, fundan Zip2, una empresa basada en Palo Alto, California, que vendía software de mapas a medios de comunicación.

1999: Compaq adquiere Zip2 por 307 millones de dólares y Musk se queda con 22 millones de dólares de esa venta. Por medio de una inversión con otros socios, Elon Musk cofunda X.com, una empresa de servicios financieros por internet. En sus primeros meses de operaciones, consiguen cerca de 200 mil clientes.

2000: X.com se fusiona con su competencia, el banco de Peter Thiel y Max Levchin, Confinity. Al ser el mayor accionista, Musk asume el rol de CEO de la nueva empresa pero es tumbado a finales de año por el consejo directivo a favor de Thiel. Éste decide enfocarse en fortalecer uno de los servicios que ofrece la empresa: La billetera digital PayPal.

En su vida privada, Musk se casa con la escritora canadiense Justine Wilson.

2001: Musk empieza a girar la mirada hacia Marte y se interesa en el negocio privado de viajes espaciales. Viaja a Moscú para hacer cotizaciones en tecnología de cohetes pero regresa desilusionado a Estados Unidos. Mientras tanto, X.com cambia de nombre a PayPal.

2002: eBay adquiere PayPal por 1.5 mil millones de dólares y Musk recibe 176 millones de dólares por la compra de sus acciones. Ese mismo año, Musk funda Space Exploration Technologies Corp. -identificado como SpaceX en la Bolsa- con la intención de construir cohetes especiales con un presupuesto más económico. Musk se otorga el título de Ingeniero en Jefe.

Este año también crea la Fundación Musk, su primera iniciativa filantrópica.

2004: Musk invierte 6.5 millones de dólares en Tesla Motors, se convierte en su principal accionista y se suma a su consejo directivo.

2006: SpaceX lanza sin éxito su primero cohete espacial, el Falcon 1. Los siguientes dos intentos también fracasan, provocándole tanto estrés a Musk que “despierta gritando todas las noches de sus pesadillas”.

Musk invierte en una empresa fundada por sus primos, Lyndon y Peter Rive, llamada SolarCity, una proveedora de sistemas que generan energía solar.

2008: SpaceX por fin logra el exitoso despegue del cohete Falcon 1, el primer logro de su tipo por una empresa de la iniciativa privada. A raíz de la crisis financiera de este año, Musk asume funciones como CEO y “arquitecto de producto” de Tesla. Introduce el primer auto deportivo eléctrico con batería de iones de litio, el Testa Roadster.

Musk se divorcia de su primera esposa, Justine Musk, con la que tuvo seis hijos, uno fallecido.

2010: Musk se casa con la actriz británica Talulah Riley después de un noviazgo de dos años. Musk publica su primer tuit como usuario.

Please ignore prior tweets, as that was someone pretending to be me 🙂 This is actually me.

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2010