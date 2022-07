¿Quién es Paloma Jiménez, la modelo mexicana que enamoró a Vin Diesel?

Pocos detalles han trascendido a lo largo de los años, pero no obstante los 16 años que el actor le llevaba por encima, la relación dio frutos y la pareja contrajo matrimonio por el 2007. Sin embargo, no fue sino hasta el año siguiente, cuando nació su primera hija, que se hizo pública la relación.

La persona adecuada apareció en su vida cuando conoció a Paloma Jiménez, una modelo mexicana originaria de Acapulco que se había ido a Estados Unidos para desempeñarse en el modelaje. Como parte de su currículum, Paloma llegó a trabajar para las agencias Two Management, Look Models e ID Model Management.