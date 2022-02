¿Quién es Simon Leviev, el hombre conocido como “El Estafador de Tinder”?

El método de estafa radicaba en enamorar a las mujeres para después invitarlas a formar una relación más seria, aunque no siempre sentimental. Posteriormente daban inicio las estafas bajo mentiras como no poder usar sus tarjetas por persecución de sus enemigos o la necesidad de pedir dinero en efectivo para un proyecto.

De acuerdo a medios como The Times of Israel y el propio VG, el nombre real de Leviev es Shimon Yehuda, quien nació en 1990 en Tel Aviv, Israel, y desde 2011 comenzó su historial con la policía, al ser acusado de fraude por sustraer y cobrar cheques de personas para las personas que había trabajado. En 2015 fue capturado en Finlandia por el delito de estafa.