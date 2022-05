Quién fue Andy Fletcher, miembro fundador de Depeche Mode

A través de un breve comunicado, Depeche Mode informó que Andrew ‘Fletch’ Fletcher había perdido la vida, sin especificar las causas de su fallecimiento. El tecladista y miembro fundador de una de las bandas de pop más famosas del mundo tenía 60 años de edad.

Andrew John Leonard Fletcher nació el 8 de julio de 1961 en Nottingham, Inglaterra, aunque vivió su juventud en la ciudad de Basildon, donde conoció a Vince Clarke. Bajo la influencia de la movida new romantic en Reino Unido, Fletcher y Clarke formaron una banda en 1976 de nombre No Romance in China, la cual tuvo una vida breve.

En 1979, Clarke empezó otra banda llamada French Look con el guitarrista Martin Lee Gore, y al poco tiempo Fletcher se sumó al line-up, cambiando el nombre del proyecto a Composition of Sound. Al principio, Clarke se encargaba de los vocales pero decidieron incluir a otro cantante a la alineación. Fue entonces que se integró Dave Gahan al grupo.

El proyecto cambió de identidad una vez más, desecharon todos los instrumentos musicales salvo por los sintetizadores y tomaron el nombre de una revista francesa de moda para llamarse Depeche Mode.

Bajo el breve liderazgo de Vince Clarke, la banda se apoyó en un sonido techno para componer canciones de pop con melodías ultrapegajosas, una fórmula que funcionó de maravilla en su sencillo, Just Can’t Get Enough, estrenado en 1981.

Clarke abandonó la banda después del primer álbum, Speak and Spell, para formar Yazoo con Alison Moyet, y más tarde Erasure con Andy Bell. Martin Gore pasó a ser el principal compositor de Depeche Mode y Alan Wilder fue reclutado para ocupar el hueco que dejó Clarke.

En el transcurso de la década ochentera, Depeche Mode pasaría de ser una banda que se escuchaba de manera exclusiva en los clubs nocturnos del Reino Unido a uno de los actos internacionales más famosos, capaces de llenar estadios en buena parte del mundo.

Como integrante de Depeche Mode desde su gestación, Fletcher estuvo presente durante los múltiples altibajos de la banda en más de 40 años de trayectoria. También se sabe que adoptó varias funciones como manager no oficial del grupo. En 2020, Fletcher ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll como parte de Depeche Mode.

En 1991, Fletcher se casó con Grainne Mullan y tuvo dos hijos. En sus ratos libres, el músico también se presentaba como DJ, jugaba ajedrez y llegó a desempeñarse como productor en su propio sello discográfico, Toast Hawaii.