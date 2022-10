¿Quién fue David Huerta, importante poeta mexicano que falleció a los 72 años?

Desarrolló una prolífica carrera como traductor y editor. También fue un importante maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Así mismo, se desempeñó como tutor en el programa Jóvenes Creadores del Fonca y en la escuela de escritores Under the Volcano.

You may also like