Rafa Sarmiento acusa discriminación; niegan entrada a restaurante al perro de su hijo

“Este lugar, el #ShuAcapulco, @shurestmx parte del grupo @suntorymexico acaba de negarme la entrada a su restaurante con el perro de servicio a un niño con autismo. Según su gerente, Carlos M (mandó a la hostess y él no vino) no podía aceptar un perro dentro de sus instalaciones. México 2021. Una vergüenza que sucedan estas cosas. ¿Es esto legal? Es totalmente discriminatorio”, indicó Sarmiento.

You may also like