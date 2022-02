Ratifican diputados a Juan Pablo de Botton Falcón como subsecretario de Egresos de SHCP

“Tenemos un PEF aprobado que ya es austero y que no queremos que tenga una afectación. Ya tenemos las medidas de austeridad implementadas de acuerdo a la ley de austeridad republicana, se están atendiendo los programas sociales, las vacunas, la pandemia… hay una imposibilidad normativa en cuanto a que no se tienen en este momento los ingresos excedentes que pudieran permitir esta cuestión”, dijo Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la SHCP.

“Dicen que no están en contra de Morena, pero están en contra de todo lo bueno que se está haciendo. En tres años poder restablecer las malas políticas públicas que nos han llevado, ha sido muy difícil. Llevamos rumbo y no nos van a doblegar unas cuantas malas palabras mal informando a la ciudadanía… la ratificación del licenciado Juan Pablo de Botton como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un acierto institucional”, destacó el diputado Daniel Murguía, de Morena.