¡Reelección! piden a AMLO en Chiapas; no hace falta, responde

“Es nada más un tiempo servir y no tener tanta ambición por el poder, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero. Ya cuando termine, que entregue yo, a finales de septiembre, van a tener una pensión los adultos mayores que les va a permitir su alimentación y lo básico. Eso ya está en la Constitución, esté quien esté en el gobierno, el que venga, hombre o mujer, quien sea va a tener que continuar”, apuntó el presidente López Obrador.

“No, no hace falta la reelección. Acuérdense de lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero: ‘Sufragio efectivo, no reelección’. Entonces, ya van a llegar otros, va a haber relevo, pero ya está en la Constitución el derecho que tienen los adultos mayores a la pensión, ¿sabían eso?. Ya quedó escrito en la Constitución. Ya está elevado a rango constitucional, y que año con año tiene que ir aumentando, está escrito en la Constitución, sea quien sea quien éste tiene que cumplir”, comentó el presidente de la República.