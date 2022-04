Reforma eléctrica 2022: ¿Qué ofrece esta nueva iniciativa?

“Cuando no existe una planeación obviamente pues va a haber apagones. Entonces se va a culpar a la compañía eléctrica del Estado que se destruyera esa planeación. Porque ahorita, por ejemplo, lo que estas empresas dicen es ‘pues vamos a generar aquí, vamos a generar allá’. ¿Quién tiene que hacer todo el trabajo de este control, de que estas líneas de transmisión no se sobrecarguen? La CFE”.

“Con la reforma que ha planteado el presidente López Obrador se cancelan todos los permisos y contratos vigentes. Lo que se busca es que CFE sea el único comprador de la energía privada, ese famoso 46%. Pero hay que entender claramente: una planta, por ejemplo, de autoabastecimiento, que podía vender la energía entre los socios que pusieron la propia planta o que consumen de esa planta, lo que ahí está diciendo es que aunque tú hayas hecho esa inversión, tú ya no podrás recibir la energía que tú construiste y que tú generas. Hoy se la vas a tener que comprar a la CFE. Una CFE que te puede decir ‘a ti te compro y a ti no’. ‘Te voy a comprar a tal precio y, si no te gusta, no tienes a nadie más a quien venderle la energía’. Y tampoco ni siquiera puedes consumirla”.

“Yo como privado pongo un parque solar y pues ofrezco un precio. Despacho primero la electricidad, pero al final del día, cuando se hacen las cuentas, lo que se me paga es el precio marginal más alto. Entonces es un gran negocio. Pero sin embargo, yo no tengo que cargar con los costos asociados a la variabilidad, a la intermitencia de la generación solar, por ejemplo, o eólica. Estos costos los carga CFE”.

(…) La reforma de 2013 lo que trató de hacer es que entraran los privados. Este esquema se ha usado en todo el mundo: fracciona tu CFE, pártela en cachitos; y si la partes en cachitos, pues ya no va a ser tan buena porque sus mismas unidades van a tener que competir. Por este esquema la CFE deja de vender el 45% de electricidad que puede producir, y al hacerlo pierde 215 mil millones de pesos, pero aparte existe otra cosa, la CFE le tiene que vender a otra parte de la CFE que se llama de Suministro Básico. Como no le dejan vender esta electricidad tiene que comprarla y la compra por 223 mil millones de pesos, así que la CFE está perdiendo en eso ¿cuánto? Pues está perdiendo más de 400 mil millones de pesos por esos Certificados de Energía Limpia que se le regalan a los privados; está perdiendo 6 mil millones de pesos que en 20 años serán 100 mil millones de pesos por esos regalos”.

“Existen 239 permisos para que las compañías tengan sus propias centrales y produzcan su electricidad. Entonces estos 239 permisos se usan para venderle electricidad a 77 mil compañías. Pero aparte de que cobran por vender esa luz y no pagan impuestos, resulta que no pagan por la transmisión, a pesar de que la CFE es la que tiene esas líneas, mantiene esas líneas.