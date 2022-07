Regresa Javier lozano a acción nacional con su salacion a todo lo que da.

Luego de su renuncia al PAN, en 2018, Javier Lozano estuvo con el @pri_nacional en campaña con @joseameadek después fue a Coparmex, por último fue vocero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de ahí solo un crítico de todo lo que se le antoje, si le bajan el sueldo se pone a robar, sus palabras, ahora que no tiene sueldo, será que ande robando o se junta con rateros para seguir robando amparado por un partido político. Eso lo dicen todos, no lo decimos nosotros, seguro entro para apoyar a @santiagocreelm Y tratar de sacar a @markocortesm Todo lo que hace @jlozanoa es con una intención, regresa a @accionnacional con un mandato para seguir viviendo de gratis como hablador, de todos lados lo corren, solo lleva la sal por donde camina. Mejor si lo ven ni lo saluden. #elcambiodemexico #NOTICIAS #TURISMO #POLITICA #GENERAL

You may also like