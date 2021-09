Reina Isabel II rinde homenaje a víctimas de atentados del 11 de septiembre del 2001

La reina Isabel II, de Inglaterra, rindió este sábado un homenaje a las víctimas y supervivientes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en un mensaje dirigido al presidente Joe Biden.

La reina Isabel II, de 95 años, también rindió “homenaje a la resistencia y la determinación de las comunidades que se unieron para reconstruir” tras los atentados, los más mortíferos de la historia con unos 3,000 muertos, incluyendo a 67 británicos.

El himno estadounidense sonó durante el cambio de guardia en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, a donde Isabel II se retiró durante la pandemia.

Just as they did at Buckingham Palace twenty years ago to show solidarity with our US allies, the Band of the @WelshGuards this morning played the US National Anthem at changing of the guard. #911Memorial #NeverForget @Corpsarmymusic @RoyalFamily @UKinUSA @BritishArmy pic.twitter.com/YNktnO5HwE

— The Army in London (@ArmyInLondon) September 11, 2021