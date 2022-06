Réplica sacude la zona afectada por sismo en Afganistán

Alemania y Noruega, entre otros países, anunciaron que enviarán ayuda a los afectados, pero subrayaron que trabajarán únicamente con las agencias de la ONU, no con el Talibán, cuyo gobierno no ha sido reconocido aún por la comunidad internacional. Los países exigen al grupo que aborde los problemas de los derechos humanos, principalmente los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas.

En las aldeas de Gayan que los reporteros de The Associated Press recorrieron durante horas el jueves, las familias que habían pasado la noche anterior a la intemperie bajo la lluvia, sacaban trozos de madera de los tejados colapsados y retiraban piedras a mano para tratar de localizar a sus seres queridos. Los combatientes talibanes circulaban en vehículos, pero solo unos pocos fueron vistos ayudando a sacar los escombros.