Reportan caída de Facebook, Instagram y WhatsApp a nivel mundial

Usuarios de redes sociales reportaron la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp hoy, 19 de noviembre de 2021, a nivel mundial.

De acuerdo con DownDetector, las fallas ocurrieron en las aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp, las tres propiedad de Meta, de Mark Zuckerberg.

User reports indicate Facebook is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

User reports indicate Instagram is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you’re also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

User reports indicate Whatsapp is having problems since 12:05 PM EST. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) November 19, 2021

Algunos usuarios infromaron que la falla en Facebook, Instagram y WhatsApp fue solo intermitente y no tardaron mucho tiempo en poder publicar nuevamente en sus redes sociales.

Usuarios de Facebook podrán ajustar cantidad de publicaciones en noticias

Meta anunció cambios en la sección de noticias (‘newsfeed’) de Facebook con los que los usuarios podrán gestionar la cantidad de contenidos que ven de las personas y grupos que siguen según sus preferencias y los anunciantes limitar la aparición de noticias en base a grupos temáticos.

Los cambios en Facebook buscan que sea más fácil “encontrar y usar” los controles que la plataforma tiene para ajustar los contenidos que se ven en la sección de noticias, y forman parte de unas pruebas que la compañía tecnológica inició en algunos países con un pequeño porcentaje de personas.

Los usuarios podrán ajustar su clasificación de preferencias desde el apartado ‘Preferencias de la sección de noticias’, es decir, incrementar o reducir los contenidos que ven procedentes de amigos, familiares, grupos y páginas a los que sigan y aquellos que estén relacionados con los temas que les interesan.

Los cambios suponen también un acceso más sencillo a controles como Favoritos, Posponer, Dejar de seguir o Volver a conectar, como indicó la compañía en una publicación en su blog de Business, y donde matiza que los cambios en pruebas se extenderán gradualmente en las próximas semanas.

Las empresas, por su parte, también contarán con más controles para excluir algunos anuncios según la categoría seleccionada. En este caso, los anunciantes podrán seleccionar uno o varios grupos temáticos (noticias y política, problemas sociales, y crimen y tragedia) para evitar que sus anuncios se muestren junto a publicaciones de dicha temática.

La compañía extenderá la prueba de esta ‘exclusión por tema’ de los anuncios a un número limitado de anunciantes que publican anuncios en inglés. Pero se trata de “un puente” entre lo que la compañía cree que puede ofrecer hoy y hacia dónde espera ir: los controles basados en contenido.

En este sentido, Meta indicó que “pronto” probarán un nuevo tipo de control basado en el contenido que “tendrá como objetivo abordar las preocupaciones que los anunciantes tienen sobre la aparición de sus anuncios en los ‘feeds’ de Facebook e Instagram junto a ciertos temas en función de sus preferencias de idoneidad de marca”.

Con información de Noticieros Televisa y agencias.

