Residentes de Shanghái son “enjaulados” para detener contagios de COVID-19

Las autoridades de Shanghái levantaron vallas en el exterior de los edificios residenciales para combatir el COVID-19, provocando una nueva protesta pública por confinamiento que está obligando a gran parte de los 25 millones de habitantes de la ciudad a permanecer en sus casas.

El mayor distrito de Pekín, por su parte, exigirá a todos los que viven o trabajan en la zona que se sometan a tres pruebas de COVID la próxima semana, y confinó más de una decena de edificios, después de que la capital china informó de 22 nuevos casos el sábado. En el distrito de Chaoyang viven 3.45 millones de personas.

En Shanghái, las imágenes de trabajadores con trajes blancos para materiales peligrosos sellando las entradas de los bloques de viviendas y cerrando calles enteras con “jaulas” verdes -de unos dos metros de altura- se hicieron virales en las redes sociales, provocando preguntas y quejas de los residentes.

“Esto es una falta de respeto a los derechos de las personas que están dentro, utilizando barreras metálicas para encerrarlas como animales domésticos”

… dijo un usuario en la plataforma de redes sociales Weibo.

#shanghai #shanghailockdown #ZeroCovid This is outrageous. It’s totally a humanity disaster. This is so-called dynamic zero-COVID policy? This is meant to cage the people there. Insane! pic.twitter.com/l7c3upLFmv

