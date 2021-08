Restos humanos en tren de aterrizaje eran de un futbolista afgano que intentaba huir de los talibanes

Zaki Anvari, un futbolista afgano de 19 años de edad, fue identificado como una de las personas que perdió la vida tratando de escapar del régimen talibán en un avión militar estadounidense a inicios de esta semana. Su cuerpo fue hallado en el compartimiento del tren de aterrizaje.

El lunes pasado se viralizaron las impactantes imágenes desde el aeropuerto internacional de Kabul que mostraban a decenas de personas corriendo al lado de un C-17 Globemaster III, avión de transporte utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en las labores de evacuación.

En las mismas imágenes se puede apreciar a un grupo de civiles afganos montando el tren de aterrizaje mientras la aeronave se aproxima a la pista de aterrizaje. Cuando el avión militar despega, se alcanzan a apreciar las siluetas de algunos cuerpos humanos que caen al suelo.

Testigos de esta tragedia lograron ubicar los cuerpos de tres personas en las cercanías del aeropuerto. Zaki Anvari, en cambio, pudo aferrarse al tren de aterrizaje, pero lo más probable es que haya muerto por falta de oxígeno.

A causa de los cuerpos atorados en el tren de aterrizaje, el avión militar C-17A tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una base militar en Catar. Fue entonces que personal del ejército estadounidense se topó con los restos de humanos de los polizones afganos.

Según el periodista Babak Taghvaee, Zaki Anvari era un futbolista que jugó en la selección juvenil de Afganistán cuando tenía 16 años de edad. Sus amigos y compañeros lamentaron la noticia en las redes sociales de Zaki.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021