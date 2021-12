Reto visual: Encuentra las rebanadas de pizza sin orilla

Pues bien, en el reto visual de hoy tienes que encontrar las pizzas de pepperoni que no tienen orilla . ¿Cómo que no tienen orilla? Pues no tienen orilla, así salieron del horno. Una disculpa de antemano si te despertamos el antojo con este reto. Trata de encontrar estas rebanadas subversivas en el menor tiempo posible ¡Corre tiempo!

Nada como un fin de semana para pedir una pizza. ¿Cuál es tu favorita? Estos días, hay tantas maneras de presentar una pizza que ya no sabemos si se trata de una pizza o no. Además de los ingredientes casi infinitos, ahora hay pizzas de sartén, pizzas de leña, pizzas veganas, pizzas cuadradas, pizzas que ya son sándwiches, tacos de pizza, sushi de pizza… ¡claro que sí! Búsquenlo en Google.