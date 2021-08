Ricardo Anaya critica al Gobierno de AMLO luego de escasez de medallas en Tokio 2020

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, criticó al actual Gobierno federal por retirar apoyos a los deportistas mexicanos tras la desaparición de los fideicomisos.

En su video semanal, Anaya felicitó a la delegación mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, señaló que, como ha sucedido anteriormente, siempre surgen críticas alrededor de las medallas obtenidas.

“Quiero agradecer a toda la delegación mexicana por su esfuerzo que haber estado ahí representando a México en los Juegos Olímpicos. Es un triunfo y una satisfacción que no se cambia por nada. Muchísimas felicidades. Ya se sabe que cada vez que hay olimpiadas surgen las críticas que no ganábamos tan poquitas medallas desde hace 25 años, que no hubo ni una de oro ni de plata, que quedamos abajo del lugar 80 en el medallero, que en gobiernos anteriores nos fue mejor, pero la verdad yo creo que es absurdo decir que este Gobierno es el responsable directo de todos los resultados y eso que yo he criticado por su ineptitud al Gobierno en muchísimas cosas, pero en materia de deporte es claro que los problemas vienen de mucho tiempo atrás”, dijo.