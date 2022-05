Ricardo Monreal pide que INE organice elección para candidato presidencial de Morena

“No creo en las encuestas, debo de decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación; y la encuesta debe de ser sólo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento para la toma de decisiones. Simplemente un elemento. Y yo creo que la elección primaria, organizada por los órganos electorales, es lo más conveniente para el país. Que participe el órgano electoral, que sancione el órgano electoral, que organice, ya lo hizo, realmente, en la elección de dirigentes del partido en Morena. Ahora puede intervenir en la elección de candidatos a la Presidencia de la República”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena:

