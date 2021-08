Robles quiso colaborar con la Fiscalía, afirma su abogado. “Nadie se le acercó”

Solo el gobierno de México no se entera, o no quiere darse por enterado, de la locura criminal que significa no vacunarlos y enviarlos a…

Mendieta indicó que “hay una narrativa política que gustaría que Rosario Robles dijera e involucrara a funcionarios, sin embargo ella ha sido enfática en que no se va a prestar a construir una narrativa que no esté construida sobre bases sólidas y que no se puedan probar”.

“La Fiscalía no ha tenido acercamiento, incluso ha sido una de las causas de reclamo de la propia Robles, que nadie de primer nivel se acercó a ella para que, en su caso, diera información respecto a los hechos. En el momento en que se planteó que ella colaborara no hubo la disponibilidad y ante eso la propia Rosario retiró la posibilidad de colaborar como colaboradora de la Fiscalía”, explicó en entrevista telefónica.