¿Romance confirmado? Tom Holland y Zendaya son vistos besándose y se viralizan en redes

Después de varios años entre múltiples rumores, todo hace indicar que Tom Holland y Zendaya -los coprotagonistas de Spider-Man– tienen una relación sentimental, pues fueron vistos mientras se besaban dentro de un carro en la ciudad de Los Ángeles.

Te recomendamos: Drake Bell se declara culpable de delitos contra una menor

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a Zendaya y a Holland compartiendo auto mientras está detenido esperando a que el semáforo cambié de color. Entre bromas y sonrisas, el actor toca con delicadeza el rostro de ella y se inclina para poder besarla, dejando una escena que muchos fanáticos esperaban ver desde hace tiempo.

Sin embargo, este acto no es el único que hace pensar en que el romance entre la actriz y Holland es serio, pues ese mismo día ambos protagonistas fueron vistos saliendo de la casa de Claire Stoermer, madre de Zendaya.

A ella, que no tenía gota de maquillaje, se le vio usando un top blanco sin mangas y un pantalón color verde turquesa; mientras que él también vestía un atuendo cómodo, con una playera blanca, camisa azul y pantalones cortos negros, además de calcetas y tenis blancos.

Los rumores sobre una posible relación entre Zendaya y Holland no son nuevos, pues aparecieron desde 2017, aunque los propios protagonistas se han encargado de desmentirlos, incluso con ciertos tonos de ironía después de que un medio reportara que se habían ido de vacaciones.

Una nueva entrega de Spider-Man con Holland y Zendaya como protagonistas está planeada para estrenarse a finales del 2021, por lo que la grabación pudo ser un nuevo impulso en esta relación, ya que entre 2019 y 2020 se mencionó que ambos tuvieron otras parejas.

La reacción de los usuarios en redes no se hizo esperar, sumando comentarios en la mayoría positivos y de emoción.

this tom holland and zendaya photo sequence is the most wholeseome thing i’ve seen pic.twitter.com/O9UWBv9vWZ

— karl (@themarvelparker) July 2, 2021