Rusia anuncia su retiro de tratado sobre armas nucleares por sanciones de EUA

El ministerio también señaló que la prohibición de que los aviones rusos usen el espacio aéreo estadounidense y de otros países occidentales era un obstáculo, así como el endurecimiento de los requisitos de visado para los inspectores rusos. Afirmó que los inspectores estadounidenses no han enfrentado dificultades comparables, pese a que Rusia cerró sus cielos a las 27 naciones de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá –si bien no a Estados Unidos– después del inicio del conflicto en Ucrania a finales de febrero.

