Rusia ataca cuartel militar en Mikolaiv, Ucrania; temen decenas de muertos

“Todavía no estamos en condiciones de anunciar un balance y no puedo decirles cuántos soldados estaban presentes”, agrega. La presidencia ucraniana no responde preguntas sobre este bombardeo. En un vídeo publicado en Facebook, el gobernador regional de Mikolaiv, Vitali Kim, dijo: “Ayer los orcos lanzaron cobardemente ataques con misiles contra soldados dormidos”, y agregó que esperaba más información oficial de las fuerzas armadas.

“No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias”, explica en ucraniano y luego en ruso Olga Malarchuk, portavoz militar, visiblemente conmovida.