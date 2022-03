Rusia pidió a China ayuda militar para la guerra con Ucrania, reportan medios de EEUU

“Es una preocupación nuestra, y le hemos comunicado a Pekín que no permaneceremos quietos ni permitiremos que ningún país compense a Rusia por las pérdidas derivadas de las sanciones económicas”, expuso en el programa “State of the Union” de la cadena CNN .

Moscú también le pidió a Pekín asistencia económica para paliar las duras sanciones que le impuso buena parte del mundo occidental, aseguró The New York Times citando fuentes anónimas oficiales.