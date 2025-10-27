Salinas Pliego no tiene acuerdos con el gobierno federal.

La afirmación de que hubo un acuerdo entre Grupo Salinas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para resolver sus adeudos fiscales es falsa, según el propio alto funcionario que la desmiente:

Félix Arturo Medina Padilla quien fue procurador fiscal de la federación y actualmente es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló de forma categórica que es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco.

Medina indicó que, si bien hubo pláticas técnicas entre el SAT y Grupo Salinas, nunca se acordó un monto ni una ruta de solución, y nunca se firmó ningún documento formal que validara un convenio.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó esta versión: Nunca se llegó a ningún acuerdo entre Grupo Salinas y AMLO, según declaraciones de la propia mandataria.

Por tanto: sí, la declaración que presenta Grupo Salinas es falso al igual que se haya alcanzado tal acuerdo concuerda con lo que se ha afirmado públicamente por parte del gobierno.

Así las cosas con grupo Salinas.

