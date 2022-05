SAT: ¿Cómo puedes presentar la declaración anual extemporánea y no ser multado?

Según lo establecido en e l artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), las multas no serán impuestas siempre y cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. Es decir, que pueden presentar la declaración anual 2022 antes siempre y cuando las autoridades del SAT no los hayan contactado.

